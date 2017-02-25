25.02.2017 12:22:22

Sungurlu Belediyespor Futbol'da İddialı

Çorum 2. Amatör Kümede mücadele eden ve son sezonda Play-off maçlarında elenen Sungurlu Belediyespor 2016-2017 sezonunda şampiyonluk hedefliyor.

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Çorum 2. Amatör Kümede mücadele eden ve son sezonda Play-off maçlarında elenen Sungurlu Belediyespor 2016-2017 sezonunda şampiyonluk hedefliyor.Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in büyük destekleri, Kulüp Başkanı Bahri Sezen'in yoğun çalışmaları sonucunda bu yıl yine iyi bir kadro kurarak sezona merhaba diyecek olan Sungurlu Belediyespor, Sezon açılışını 5 Mart 2017 Pazar günü yapacak.Bu sezon A gurubunda mücadele verecek olan Sungurlu Belediyespor' un rakipleri; Osmancık Gücü Spor, H.E. Kültür Spor, Düvenci Belediyespor, ve Oğuzlar Belediyespor olurken, Sungurlu temsilcisi 5 Mart 2017 Pazar günü kendi evinde Düvenci Belediyespor ile karşılaşacak.Grup maçlarına hazırlanan Sungurlu Belediyespor oynadığı hazırlık maçlarıyla da göz dolduruyor. İlk olarak Geçtiğimiz sezon play-off turlarında mağlup olduğu Alaca Belediyespor ile hazırlık maçında Çorum'da karşılaşan Sungurlu Belediyespor müsabakadan 6-0 gibi net bir skorla galip ayrıldı.Delicespor karşılaşması öncesi futbol takımını ağırlayan Başkan Şahiner; 'İnanıyorum ki Sungurlu futbolda yıllardır hasret kaldığı başarıları tekrar yakalayacaktır. Sungurlu Belediyesi olarak sporun ve sporcunun daima yanındayız.' dedi.Ziyaret sonrası Delicespor ile Delice'de karşı karşıya gelen Sungurlu Belediyespor buradan da 6-3 galip ayrılarak oynadığı futbolla göz doldurdu.