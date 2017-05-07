07.05.2017 18:23:11

Sultangazi Yağlı Güreşler Başpehlivanı Recep Kara oldu

Sultangazi Belediyesinin organize ettiği 7'nci Sultangazi Yağlı Güreşlerinde finalinde rakibi Mehmet Yeşil Yeşil'i yenen Recep Kara, Sultangazi er meydanın başpehlivanı oldu.

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Sultangazi Belediyesinin organize ettiği 7'nci Sultangazi Yağlı Güreşlerinde finalinde rakibi Mehmet Yeşil Yeşil'i yenen Recep Kara, Sultangazi er meydanın başpehlivanı oldu.Sultangazi Belediyesi tarafından ata sporunu yaşatmak için her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilen Sultangazi Yağlı Güreşlerinde başpehlivanların final güreşleri tamamlandı. Tarihi Kırkpınar Güreşlerinin ünlü isimlerinin yer aldığı güreşler kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Sultangazi Er Meydanının başpehlivanı olmak için rakiplerini tek tek yenen Ordu Ünyeli Recep Kara ile Antalyalı Mehmet Yeşil Yeşil 2016 yılı Kırkpınar Güreşlerinden sonra bir kez daha karşı karşıya geldi. 2016 Kırkpınar Güreşinin rövanşı niteliğinde olan müsabakada 2004-2007-2008 yılları birincisi Recep Kara, rakibi 2009-2010 yılları birincisi Mehmet Yeşil Yeşil'i bir kez daha yenerek Sultangazi Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanı oldu.