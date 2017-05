07.05.2017 15:20:09

Sultangazi er meydanı pehlivanların kıyasıya mücadelelerine sahne oldu

Sultangazi Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği 'Sultangazi Belediyesi Yağlı Güreşleri' vatandaşların yoğun katılımıyla başladı. Kırkpınar'ın ünlü pehlivanlarının er meydanına çıktığı güreşler, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.Sultangazi Belediyesi, ata sporumuz yağlı güreşleri yaşatmak amacıyla 656. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi İstanbul'un en büyük güreş organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen, "Sultangazi Belediyesi Yağlı Güreşleri" etkinliğinde 13 boyda 300'ün üzerinde pehlivan kol bağlayarak mücadele etti. Cumhuriyet Mahallesi Çamlık Parkı'nda düzenlenen yağlı güreş müsabakalarında Recep Kara, Abdullah Güngör, Şaban Yılmaz, Mehmet Yeşil Yeşil, Salih Erinç, Serhat Balcı, Nedim Gürel gibi Kırkpınar'ın tanınmış pehlivanlarının müsabakaları kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği güreş müsabakaları vatandaşlardan tam not aldı."Türk milletiyle özdeşleşmiş yağlı güreşlerimizi yaşatmak bizim en ulvi görevimiz"Sultangazi yağlı güreş müsabakalarına katılarak açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, "Sultangazi Belediyesi olarak bu yıl 7'ncisini gerçekleştirdiğimiz yağlı güreşlerimize her geçen gün ilgi artarak devam ediyor. Çünkü bu bizim çok köklü bir tarihe sahip derin bir spor dalımız. Geçmişe baktığımız zaman her kesimin kendi spor dalını uyguladığını görüyoruz ama Türklerin oynadığı bu spor dalı en fonksiyonel olan ve en iyisi olduğunu bütün dünya kabul ediyor. İşte böylesine önemli bir spor dalının yeşil çayırlarda yetişen gençlerin uluslararası arenada bizi temsil etmesini istiyoruz. Bu er meydanında şu anda 300'e yakın pehlivan kol bağlıyor. Yani bu spor Türk milletiyle özdeşleşmiş. Böylesine önemli spor dalını yaşatmak bizim en ulvi görevimiz" dedi."Ata sporumuzun yaşaması için sahip çıkmaya çalışıyoruz"Yağlı güreşlerin devamı için ağalık sisteminin gerekli olduğunu söyleyen Sultangazi Belediyesi yağlık güreşlerinin ağası Fatih Erol, "Güreşlerin devam etmesi için ağalık sistemi gerekiyor. Bizler de bu uğurda ata sporumuza yaşaması için sahip çıkmaya çalışıyoruz. Burada şu anda İstanbul'un ilk yağlı güreşlerini yapıyoruz ve en büyük yağlı güreşi diyebilirim. Kırkpınar'daki 8 finalistten 5'i bugün burada güreşiyor. Son iki finalistler de burada güzel bir güreş olmasını diliyorum" diye konuştu."Bin yıllık ata sporumuzun bugünkü temsilcileri bizleriz"Ordu Büyükşehir Belediyesi adına Sultangazi Yağlı Güreşleri'ne katılan Recep Kara ise, "Bu yıl 7'ncisi gerçekleşen Sultangazi Belediyesi güreşlerindeyiz. İstanbul'un çok ilçesinde yağlı güreşler yapılıyor. Bizler de bin yıllık ata sporumuzun bugünkü temsilcileriyiz. Halkımızın güreşe dair çok güzel ilgisi var. 2016 yılı Kırkpınar'ın birincisi, ikincisi herkes burada Sultangazi er meydanında kol bağlayacaklar inşallah güzel güreşler olur" şeklinde konuştu."Sultangazi Er Meydanı Kırkpınar için önemli hazırlık güreşlerimizden bir tanesi"Kırkpınarlara hazırlık aşamasında iyi bir organizasyon olduğunu söyleyen Mehmet Yeşil Yeşil de "Kırkpınar Güreşlerine 2 ayımız var sezonun başlangıcındayız. Sultangazi er meydanı Kırkpınar için önemli hazırlık güreşlerimizden bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Geçen yılın Kırkpınar finalistiyim inşallah bu yıl da başpehlivan olmak istiyorum. Çalışmalarımız iyi yolda gidiyor. Seyircimiz, atmosfer ve saha güzel. İnşallah bizler güzel güreşler yaparak bugün buraya gelen ve ekran başından bizi izleyen seyircilerimizi memnun etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.