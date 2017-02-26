26.02.2017 22:24:37

Sultangazi'de depo yangını

Geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü - Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu

Sultangazi'de atık kağıt ve geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cebeci Mahallesi 2. Cebeci Caddesi üzerinde bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı depoda çıkan yangına, Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir ve Şişli itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangının çevredeki diğer depolara sıçramaması için yoğun çaba harcayan itfaiye ekipleri, depodaki kağıt ve atık malzeme dolu konteynerleri, çekiciyle dışarı çıkardı.

İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.