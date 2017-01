26.01.2017 22:13:44

Sultangazi'de 'Bir memleket hikayesi' şiir dinletisine start verildi

İnsan yaşamının her evresinde geçmiş olduğu anların anlatıldığı "Bir Memleket Hikayesi" isimli şiir dinletisinin startı Sultangazi'de verildi. Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği şiir dinletisi birçok şehirde sanatseverlerle buluşacak.Sultangazi Belediyesi "Bir Memleket Hikayesi" isimli şiir dinletisinin startı nikah sarayında düzenlenen galada gerçekleştirdi. Radyo 7 programcılarından Umut Öztürk ve TRT radyo programcılarından Hopdedik Ayhan'ın seslendirdiği şiirler dinleyicilerin büyük beğenisini topladı. Kimi dinleyiciler duygusal anlar yaşarken kimileri de cep telefonları ile şiir dinletisini kayıt altına aldı. İnsan ve memleket sevgisinin anlatıldığı hikayeler bir çok şehirde sanatseverler ile buluşacak."Yaşıyoruz ama birbirimizin farkında değiliz"Radyo 7 programcılarından Umut Öztürk, "Çevremizdeki bütün insanların herkesiz bir yaşanmış hikayesi vardı. Yani bu memlekette bir hikaye yaşıyorduk acı ve tatlı anlarıyla. Bizde bu hikayeyi gönüller ile buluşturalım kalplere ulaşalım dedik. Aynı zamanı yaşıyoruz ama birbirimizin farkında değiliz. Bizde biraz birbirimizin farkına varalım istedik. Böylece bir memleket hikayesi başladı. Bugün startını verdik tüm Türkiye'yi dünyayı dolaşacağız beraber" şeklinde konuştu."Herkes okuduğumuz her satırda kendini bulacak"Şiir dinletisinin bugün startını verdiklerini ifade eden TRT radyo programcılarından Hopdedik Ayhan, "Tüm Türkiye'de değişik sahnelerde gösterimizi izleyici ile buluşturacağız. Ben inanıyorum ki bizi izlemeye gelen herkes okuduğumuz her satırda kendini bulacak. Belki son dönemde biraz kopuk hayatlar olmuş olabilir ama aslında biz biriz. Biraz bu duyguları anlatacağız" ifadelerini kullandı.