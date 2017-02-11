11.02.2017 11:49:55

Sultanbeyli Erzurumlular Derneği'nden '15 Temmuz' konulu şiir yarışması

Sultanbeyli Erzurumlular Derneği Gençlik kolları ile Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Liselerde '15 Temmuz' konulu şiir yarışması başlattı. Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.

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Sultanbeyli Erzurumlular Derneği Gençlik kolları ile Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Liselerde "15 Temmuz" konulu şiir yarışması başlattı. Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.Sultanbeyli'de bulunan Liseler okuyan tüm öğrencilerin katılabileceği yarışmanın müracaatları 28 şubat tarihinde sona erecek. Her okul kendi öğrencileri arasından en iyi üç şiiri jüriye gönderecek. Şair ve Eğitimcilerden oluşan jüri ise okullardan gelen şiirler arasından ilk üçü belirleyecek.Dereceye giren yarışmacılara 1.nciye Laptop, 2.nciye Trendbook, 3.ncüye Tablet, 4den 10.ncuya kadar kol saati hediye edilecek. Okullarında ilk üçe giren ve jürinin değerlendirmesine gelen şiirlerin sahibi öğrencilerin hepsine katılım belgesi verilecek.Yarışmaya katılacak Tüm şiirle kitap haline getirilerek Yarışmacılara hediye edilirken izlemeye gelen herkese de bir adet şiir kitabı hediye edilecek.26 Mart 2017 Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle dereceye giren şiir sahipleri ödüllerine kavuşurken yarışmaya katılan tüm öğrenciler içerisinde kendi şiirlerinin de bulunduğu şiir kitabına sahip olacaklar.