11.07.2017 10:31:38

Sultanbeyli'de korkutan yangın

Sultanbeyli'de içerisinde pastane ve özel lisenin bulunduğu 7 katlı binada çıkan yangında faciadan dönüldü.

Yangın, dün akşam 17.00 saatlerinde Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan ve içerisinde bir pastane ile özel lisenin bulunduğu 7 katlı binada çıktı. Henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin üst katlara sıçraması ile birlikte alevleri fark eden pastanede bulunan müşteriler ile binada bulunanlar, panik içerisinde dışarıya koştu.

Kısa sürede büyüyen yangın sırasında binadan kopan tabela parçaları tehlikeye yol açtı. Çevredeki vatandaşların hareketli dakikalar yaşanmasına yol açan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle kontrol altına alındı.