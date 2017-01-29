30.01.2017 08:52:20

Sultanbeyli'de Dadaşlar Kızılay'a kan verdi

Sultanbeyli Erzurumlular Derneği Kızılay ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenledi. 'Bir Damla, Bin Umut' deyip 48 ünite kan bağışladılar

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Sultanbeyli Erzurumlular Derneği Kızılay ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenledi. "Bir Damla, Bin Umut" deyip 48 ünite kan bağışladılarGeleneksel olarak her yıl yapılan kan bağışı kampanyasına Sultanbeyli'de yaşayan Dadaşların yoğun ilgisi oldu. Geçtiğimiz günlerde Kızılay'ın kan stoklarımız azalıyor diyerek yapmış olduğu kan bağışı çağrısına duyarsız kalmayan Erzurumlular Derneği 48 ünite kan ile bu kampanyaya destek verdi.Kampanyaya ilk kanı vererek start veren Sultanbeyli Erzurumlular Dernek Başkanı Ali Sezer, "Göreve geldiğimiz ilk yıl geleneksel hale getirdiğimiz programlarımız var. Kan bağışında bunlardan birisi. Bu geleneğimizi daha da ileri seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." dedi.