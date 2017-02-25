25.02.2017 12:43:42

'Sultan'lar sınırda yakalandı

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'nda, bir otomobile gizlenerek Türkiye'ye yasa dışı sokulmak istenen 45 canlı sultan cinsi papağan ele geçirildi

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Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'nda, bir otomobile gizlenerek Türkiye'ye yasa dışı sokulmak istenen 45 canlı sultan cinsi papağan ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Dereköy Sınır Kapısı'na gelen Bulgaristan uyruklu D.D.D.'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil, şüphe üzerine durduruldu. Dereköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Amirliği personeli tarafından risk kriterleri çerçevesinde aramaya alınan araçta yapılan detaylı incelemede, aracın arka kapı içlerinde ve bagajında 45 papağan ele geçirildi. 45 papağanın ses çıkarmamaları için özel kılıflara gizlendiği tespit edildi.Yakalanan sürücü D.D.D., soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilirken papağanlar ise Kırklareli Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğüne teslim edildi.(Ergin Yıldız / İHA)