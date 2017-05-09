09.05.2017 15:54:17

Süleymanpaşa İmamhatip Ortaokulu tanıtım fuarı

Tekirdağ'da, Süleymanpaşa İmamhatip Ortaokulu'nun tanıtımını yapmak ve yıl boyunca öğrencilerin yaptığı proje ödevlerinin sergilenmesi amacıyla 'Süleymanpaşa İmam Hatip Ortaokulu Tanıtım Fuarı' açıldı.

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Tekirdağ'da, Süleymanpaşa İmamhatip Ortaokulu'nun tanıtımını yapmak ve yıl boyunca öğrencilerin yaptığı proje ödevlerinin sergilenmesi amacıyla 'Süleymanpaşa İmam Hatip Ortaokulu Tanıtım Fuarı' açıldı.Hürriyet mahallesindeki okulun bahçesinde gerçekleşen etkinliğe, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, ile öğrenciler ve velileri katıldı.Etkinlik öğrencilerden oluşan mehter topluluğunun çaldığı marşlar ile başladı. Mehter marşlarının ardından, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan bir konuşma yaparak, bu tür etkinliklerin eğitimi daha da güçlendirdiğini belirtti. Ceylan, "Son dönemlerde okullarımızda oluşturulan rekabet ortamı eğitim ve öğretimi daha kaliteli hale getirdi. Bu tür etkinlikler de öğrencilerimizin kendilerini göstermesi açısından büyük fırsat oluyor. Öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.Konuşmaların ardından, Vali Ceylan ve protokol üyeleri, fuarın açılış kurdelesini keserek açılışı gerçekleştirdi ve Süleymanpaşa İmamhatip Ortaokulu öğrencilerinin kurdukları stantları gezerek, öğrencilerin yıl boyunca yaptığı, resim, şiir, teknolojik ve bilimsel çalışmaları inceledi. Öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan 15 Temmuz temalı resim sergisi yoğun ilgi gördü.Fuarın bir bölümünde Okul Aile Birliği tarafından oluşturulan kermeste de ziyaretçiler çeşitli ev yapımı yiyeceklerden satın alma imkanı bulurken, kermesten elde edilen gelirin hayır işlerinde kullanılacağı belirtildi.