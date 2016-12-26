26.12.2016 17:34:56

Süleymanpaşa Belediyesi, TRT ekibini ağırladı

TRT Müzik kanalında yayınlanan Sıcak Yüzler programının çekimleri için Tekirdağ'a gelen program ekibi, Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Hizmet Binası'nda çekimler gerçekleştirdi.

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TRT Müzik kanalında yayınlanan Sıcak Yüzler programının çekimleri için Tekirdağ'a gelen program ekibi, Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Hizmet Binası'nda çekimler gerçekleştirdi.Program çekimleri kapsamında Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı orkestrası ve solistleri Tekirdağ yöresine ait türküleri seslendirdi.Yöresel türkülerin canlı olarak icra edildiği Sıcak Yüzler programı her Perşembe saat 14.30'da TRT Müzik kanalında yayınlanıyor.