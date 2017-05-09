09.05.2017 16:00:55

Süleymanpaşa Belediyesi'nin yol yapım ve onarım çalışmaları

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, kentin birçok noktasında yol yapım, onarım, tesviye, malzeme serimi, yıkım ve yol açım çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, kentin birçok noktasında yol yapım, onarım, tesviye, malzeme serimi, yıkım ve yol açım çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Çınarlı Mahallesinde yoğunlaşan çalışmalar kapsamında ara sokakları baştan aşağı yenileyen Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, Hakan, Osman Alyanak, Sezer, Küllü, Erdi, Servi, Mera Yolu, Ladin, Şehit Olcay Ergenli, Haziran, Cevizlik, Yaseri Asım Ersoy, Olgun, Gökçe, Urkan, Armut ve Cami Aralığı sokaklarında kilit taşı yol yapım çalışmalarını tamamladı.Gündoğdu, Altınova, 100. Yıl ve Ortacami mahallelerinde bozulan yollarda onarım çalışması gerçekleştiren ekipler aynı zamanda Zafer, Gündoğdu, Karadeniz, Kumbağ, Barbaros, ve Altınova mahallelerinde de yol tesviyesi ve yol açımı çalışması yaparak şehre yeni yollar kazandırıldı.Merkeze uzak, köyden mahalleye dönen yerleşim yerlerinde de çalışmalarını sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi, Kayı, Yaylabaşı, İnecik, Osmanlı, Aşağıkılıçlı ve Karacakılavuz mahallelerinde yol tesviyesi, malzeme serimi, ve kilit taş yol yapım çalışmalarının yanı sıra Evciler Mahallesi muhtarlık binasının da yapımını tamamladı."Fen İşleri Müdürlüğümüzdeki ekiplerimizin neredeyse tamamı sahalara indi"Süleymanpaşa Belediye Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmaları değerlendiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Havaların ısınması ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğümüzdeki ekiplerimizin neredeyse tamamı sahalara indi. Şehrimizin dört bir yanında program dahilinde yol açmaktan yol yapmaya, yol onarımdan çeşitli işlere kadar bir çok alanda çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde köyden mahalleye dönen yerleşim yerlerimizdeki muhtarlarımız ile toplanıp 60 bin metrekare kilit taş yol yapım müjdesini vermiştik. Dağıtımını da yine muhtarlarımız ile birlikte planladık. Altyapı çalışmalarının bittiği noktalarda Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri üzerine düşeni yapıyor ve yapmaya da devam edecek" ifadelerini kullandı.