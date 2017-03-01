01.03.2017 16:35:14

Süleymanpaşa Belediye Meclisi mart ayı toplantısını gerçekleştirdi

Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2017 yılı Mart ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2017 yılı Mart ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.Süleymanpaşa Belediye Gençlik Merkezi Nikah Salonu'nda Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında gerçekleşen toplantıda 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Süleymanpaşa Belediye Meclisinin şubat ayında yapmış olduğu toplantısında ihtisas komisyonlarına havale edilen evraklar görüşülürken İmar ve Bayındırlık Komisyonundan 5, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonundan ise 1 madde karara bağlandı.3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince Süleymanpaşa Belediye Meclisi tarafından görüşülmek üzere meclis gündemi hazırlandıktan sonra havale edilen plan değişikliği tekliflerinin ve Süleymanpaşa Belediyesi müdürlüklerinden gelen gündem dışı evrakların da görüşüldüğü Süleymanpaşa Belediye Meclisi mart ayı meclis toplantısında 6 gündem dışı evrak hakkında karar verildi.Başkan Yardımcısı Telat Akköse veda ettiÖte yandan Süleymanpaşa Belediye Meclisi mart ayı toplantısının sonunda yaş haddinden dolayı emekli olacak olan Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Telat Akköse, kısa bir konuşma yaparak, "Süleymanpaşa Belediyesi'nin kuruluşundan bu güne oldukça başarılı çalışmalara imza attık. Sizlerle çalışmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepinize desteğiniz için teşekkür ederim" dedi."Hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum"Başkan Yardımcısı Telat Akköse'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Telat beyin geçmiş deneyimlerinden çok faydalandık. Hep birlikte bu şehir, bu belediye için canla başla çalıştık. Maalesef kendisi yaş haddinden dolayı emekli oluyor. Kendisi ile yasal olarak birlikteliğimiz sona erse de gönül bağımız sürecek. Hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.5 Nisan Çarşamba günü toplanacakSüleymanpaşa Belediye Meclisi nisan ayı toplantısı 5 Nisan Çarşamba günü Süleymanpaşa Belediye Gençlik Merkezi Nikah Salonu'nda yapılacak.