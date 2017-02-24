24.02.2017 17:53:17

Süleyman Demirel Ortaokulu öğrencilerinden örnek davranış

Kilis Süleyman Demirel Ortaokulunda Fırat Kalkanı Harekatında görevli askerlerin moral ve motivasyonlarını artırmak ve Kilis halkının dualarını iletmek üzere yazdıkları mektuplar duygulandırdı.

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Kilis Süleyman Demirel Ortaokulunda Fırat Kalkanı Harekatında görevli askerlerin moral ve motivasyonlarını artırmak ve Kilis halkının dualarını iletmek üzere yazdıkları mektuplar duygulandırdı.Süleyman Demirel Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Mehmet Eken'in 6A, 6B ve 6C sınıfı öğrencileriyle birlikte düzenlediği, Fırat Kalkanı Harekatında görevli askerlerimizin moral ve motivasyonlarını artırmak ve Kilis halkının dualarını iletmek üzere yazdıkları mektuplar ilgili komutanlığa ulaştırılmış ve fotokopileri de bu etkinlik nedeniyle okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Genelkurmay Başkanlığına gönderilmek üzere takdim edildi.Süleyman Demirel Ortaokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Alagöz, mektupları gönderen öğrencilerle sohbet ederek bazı öğrencilerden yazdığı mektubu okumasını isteyerek, "Vatanını Milletini askerini seven sizin gibi öğrencileri gördükçe gurur duymamak elde değil, sizler bizim geleceğimizsiniz, böyle gençler yetiştirdikçe inşallah bu vatan ebediyete kadar yaşayacaktır. Sizleri bu örnek davranışınızdan dolayı yürekten tebrik ediyor ve bu tür faaliyetleri daha çok görmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı.