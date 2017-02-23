23.02.2017 11:43:32

Süleyman Demirel Havalimanı bölgesine büyük değer katıyor

1997 yılında hava trafiğine açılan Süleyman Demirel Havalimanı, geçtiğimiz yıl 204 bin yolcu trafiğiyle rekor kırdı.

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1997 yılında hava trafiğine açılan Süleyman Demirel Havalimanı, geçtiğimiz yıl 204 bin yolcu trafiğiyle rekor kırdı.İç ve dış seferlerle kapasitesini artıran Süleyman Demirel havalimanında yapılan revizyon çalışmaları meyvesini verdi. 2016 yılında havalimanından taşınan yolcu sayısı 204 bine ulaşarak rekor seviyeye yükseldi.Havalimanının 1997 yılında hava trafiğine açıldığını hatırlatan Havalimanı Müdürü İlhan Demir, "2013 yılının mayıs ayında 20 Mayıs Devlet Hava Meydanları İşletmesinin kuruluş yıl dönümü itibariyle haftada üç gün Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Türk Hava Yollarının İstanbul Atatürk Havalimanı'na tarifeli seferleri başladı. 6 ay gibi bir zaman sonrası, uçuşlarımız haftada 5 güne çıkarıldı. Daha sonra 2015 yılında haftanın her günü uçuş yapılmaya başlandı ve 2016 yılın da yine aynı şekilde yaz kış olmak üzere haftanın 7 günü seferler sürdü. 2017 yılında da haftanın 7 günü Türk Hava Yollarının İstanbul Atatürk havalimanı - Isparta Süleyman Demirel Havalimanı arasında tarifeli seferlerine devam etmektedir, şüphesiz yaz döneminde de 7/24 şeklinde devam edecektir" dedi.Terminal kapasitemizi genişlettikDış hatlar trafiğine de odaklandıklarını kaydeden Demir, "Dış hatlarda da İran, charter seferleri havalimanımıza seferler tertip ettiler, bizim onlarla diyaloglarımız doğrultusunda yine 2013 yılında bir başlangıç yaptık, 2014 yılında bunu sürdürdük ve 2015 yılında da uçuşlar devam etti, 2016 yılında da bu uçuşlar çok iyi bir şekilde devam etti ve 2016 Temmuz ayın da bir duraksama dönemine girdik, ama bütün olumsuzluklara rağmen 2016 yılında iç hat ve dış hat olmak üzere toplam 204 bin yolcumuz oldu. Şunu söyleye bilirim ki büyüme istatistiğimizi hep devam ettirdik, şu anda önümüzdeki 5 yılda gerek iç hat, gerek dış hat, hava taşıtlarını gerek parklandırılması veya yolcu sirkülasyonu açısından terminal kapasitesi açısından sorun görmüyoruz. Yani öngörümüzde bunları genel müdürlüğümüzün desteğiyle bunları aşmış durumdayız, 1 hafta önce iç hatlar gelen yolcu salonumuz devreye girdi" diye konuştu.Uçakların bakımı yapılıyorDış ve iç hat arınmış salonunu iki kat büyüttüklerini kaydeden Demir, "Salon genişletmeleri ile birlikte 2015 yılında gelen yolcuda duty free shop hizmetimiz, 2016 yılında arınmış salonda da hizmet verdi. Bu yılda yine hem dış hat gelen yolcu salonu, hem de dış hat arınmış salonda duty free shoplarımız hizmet verecek. Bununla birlikte havalimanımızda tüzel bir kişi işletmecilik tarafından uçak boya ve bakım hangarı işletilmektedir hangarda Airbus ve Boeing tipinde uçakların boya ve bakımları yapılmaktadır. Ayrıca hava ambulans uçaklarında bakımı yapılmaya başlanıldı. Şu an hangarımızda iki Airbus uçak bakımda, yine tüzel kişilik tarafından da işletilen özel pilot okulumuz var. Bu pilot okulumuzun da ülkemizin genel olarak iyi yerinde üçüncü sırada çıtası iyi ve yüze yakın öğrencisi bulunmakta, bununda faaliyetleri devam etmektedir. Havalimanımızın konvansiyonel bir havalimanı olması nedeniyle gerek yerli gerek yabancı askeri, sivil hava taşıtları havaalanımızı kullanmaktadırlar. 2, iki buçuk seneyi aşkın bir vaziyette havalimanımız 24 saat esas olmak üzere hava trafiğine açık, yaz tarife döneminde, kış tarife döneminde gece gündüz 365 gün 24 saat burada yolculu bir uçağı indirecek ve kaldıracak ekiplerimiz bulunmaktadır. Kış şartlarında yine ekiplerimiz hazır, kar mücadelesine de hazır gelinen noktada şu anda 2013 yılında grafiği yükselen bir pozisyondayız. İleri ki günlerde sizlerinde katkılarıyla büyüklerimizin de desteğiyle daha iyi bir noktada olacağız."Hac'ca direk seferlerAfyonkarahisar, Dinar ve Burdur yolcuları için havaalanına ücretsiz servis sağlandığını, yolcuların uçuşlarına zamanında yetişebilmeleri için bu hizmeti verdiklerini belirten Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:"Havalimanımızdaki resmi kurum ve kuruluş çalışanlarıyla uyum tam, koordinasyonumuz tam, yolcularımızı terminalimize havalimanımıza getiren Isparta'dan ve Burdur'dan servisler var onlarda sürekli uçağa yolcusunu getiriyor ve buradan da uçak inince yolcusunu alıp Burdur'a ve Isparta'ya ulaştırıyorlar. Artık bu konuda da bir sorun yaşanmamaktadır. 2008 yılından 2013 yılına kadar Süleyman Demirel Havalimanından hiç Hac ve Umre uçuşu yapılmamıştı. Dış hatlara açık olmasına rağmen havalimanımızda 5 yıl Umre ve Hac uçuşu yapılmamıştı. 2013 yılından bu yana yine sayı artarak Hac ve Umre uçuşları oldu. 2016 yılında 4 umre uçuşumuz oldu. Bu tarih itibariye direk Cidde, direk Medine'ye aynı bu şekilde de Hac uçuşlarımızdan 2 veya daha fazlasını bekliyoruz. Çok çok ihtiyaç olmamasına rağmen uçuş emniyetine yer emniyetini maksimum düzeyde sağlamak açısından tüm ekipmanlarımız mevcut. Burada nevruz döneminde 24 saatte 22-23 tane sadece dış hattımız oluyor, bu Isparta için çok büyük bir rakam, gecede 3 bin yolcu geliyor" dedi.