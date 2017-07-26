26.07.2017 21:52:45

Sulama kanalı sonu oldu

Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına girerek akıntıya kapılan gencin cesedine ulaşıldı.



Öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Çamlıdere kırsal Mahallesinden geçen sulama kanalında yaşandı. Serinlemek için DSİ'ye ait ana sulama kanalına giren 16 yaşındaki Abdullah Önay, kısa süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Dalgıç Polis Ekipleri bölgeye giderek kanalda ceset aradı. Yaklaşık 4 metre derinliğindeki kanalda arama yapan ekipler, talihsiz gencin cesedine suya girdiği yerden 50 metre ileride ulaştı. Sudan çıkartıla ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.