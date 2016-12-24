24.12.2016 23:23:29

'Suikastin arkasında ne var biliyoruz'

Çavuşoğlu 'Putin'in söylediği gibi olayın arkasında ne var biliyoruz' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, EXPO 2016 Antalya'daki kongre merkezinde Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenen 'Antalya Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması 2015' töreninde konuştu.

"Rusya ile ilişkilerimizi tekrar bozmak istediler" diyen Çavuşoğlu, ajansların aktardığı bilgiye göre şunları söyledi:

"Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, terör saldırısı, suikast sonucunda hayatını kaybetti. Kendisini ülkemizden en iyi şekilde uğurladık ve Moskova'da da en iyi şekilde karşıladık. Putin'in söylediği gibi olayın arkasında ne var biliyoruz. Kısa süre içinde her yönüyle aydınlığa çıkartıp hesabını da soracağız. Sayın Putin'in de Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bu olay ilişkilerimizi bozamayacak. Bu süreçte Rusya ile yakın işbirliğimizin faydasını Doğu Halep'te 45 bin kişinin tüm zorluklara rağmen tahliye edilmesinde gördük. Önemli bir iş başardık. Anlaşamadığımız noktalar oldu. Farklı düşündüğümüz yerler de oldu. ABD ile de var, diğer ülkelerde de var. Herkesle aynı düşünmek zorunda değiliz. Bizim kendi çıkarlarımız ve yanlış gördüğümüz şeyler var. Bunu da konuşuruz, söyleriz. Rusya ile olan bu işbirliğimizi tüm Suriye'ye yayıp ateşkesin tamamen sağlanması, müzakerelerle siyasi dönüşümün sağlanmasını istiyoruz. Oradaki sorunlar bizi de etkiliyor."

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