25.12.2016 23:32:34

Suikastçinin yıllığında ürküten detay

Rus Büyükelçi Karlov'u düzenlediği suikast sonucu öldüren FETÖ'cü Mevlüt Mert Altıntaş'ın İzmir Polis Meslek Yüksek Okulu mezuniyet yıllığına ulaşıldı.

Milliyet Yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında Rus büyükelçiyi öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın mezuniyet yıllığındaki bir detay dikkat çekti. Altıntaş'ın okul yıllığına ulaşan Alçı, "12 Haziran 2014 İzmir Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu. Mezuniyet yıllığındaki sayfasına ulaştım. Ve orada çok ilginç bir manzarayla karşılaştım. Yıllıkta arkadaşlar birbirleri hakkında yazı yazarlar malum. Nitekim Altıntaş'ın hemen altında başka bir isim var, Eray Geç. Arkadaşları onunla ilgili kanaatlerini yazmışlar" dedi.

"HİÇBİR ARKADAŞININ YAZISI YOK"

Terörist Altıntaş'ın yıllığında kendisine ait olan bölümde tek cümle olduğunu ifade eden Alçı, "Ancak Mevlüt Mert Altıntaş'ın fotoğrafının yanındaki alan neredeyse bomboş. Memleketi ve doğum tarihi girilmiş. Hiçbir arkadaş yazısı yok, yalnızca tek bir cümle var, kendisinin yazdığı: Allah hepimizin yardımcısı olsun…"

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