02.03.2017 13:32:53

Suikast Duruşması'nda savcıdan açıklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanına yönelik suikast girişimiyle ilgili duruşmada Cumhuriyet Savcısı Ali Cenk Düzgün, sanıkların iddiaları üzerine olay gecesi Marmaris'te şehit olan Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin'in vurulması ve şehit olma saatine ilişkin açıklama yaptı. Cumhuriyet Savcısı Düzgün, 'Her iki şehit de dost ateşi ile değil uzaktan açılan ateş sonucu şehit olmuştur. Hastaneye giriş saati de 00:43'te değil 04:43'tedir' dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanına yönelik suikast girişimiyle ilgili duruşmada Cumhuriyet Savcısı Ali Cenk Düzgün, sanıkların iddiaları üzerine olay gecesi Marmaris'te şehit olan Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin'in vurulması ve şehit olma saatine ilişkin açıklama yaptı. Cumhuriyet Savcısı Düzgün, "Her iki şehit de dost ateşi ile değil uzaktan açılan ateş sonucu şehit olmuştur. Hastaneye giriş saati de 00:43'te değil 04:43'tedir" dedi.Bilindiği gibi; Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından duruşma salonuna çevrilen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'nda görülen davada ifade veren sanıklar, kişilere ateş etmediklerini olay gecesi şehit olan her iki polisin de polislerin dost ateşi sonucu şehit olabileceklerini ileri sürmüşlerdi. Öte yandan sanıklar iddianamede yer alan saatin 00:43 olduğunu o saatte orada olmadıklarını söylemişlerdi.Bunun üzerine dosya ve deliler üzerinde inceleme yapan mahkeme heyeti adına açıklama yapan Cumhuriyet Savcısı Ali cenk Düzgün, "Deliller incelendi. Kamera kayıtları incelendi. Bunun yanında hastane protokol defteri ve bilgisayar kayıtları da incelendiğinde şehdimizin hastaneye getirilişi 04:43'tür. Öte yandan şehitlerin yapılan otopsi incelemesinde Nedip Cengiz Eker'in vücudunda 1, Mehmet Çetin'in vücudunda da 4 kuruşun bulundu. Mermilerin hangi silahlardan çıktığı da tespit edildi. Ancak silahları kimin kullandığı belli değil. Yaraları oluşturan mermi çekirdekleridir. Bu mermiler de iddia edildiği gibi yakından sıkılmış mermiler değil. Yani 'dost atışı' değil. Her iki polis de uzak mesafeden atılan ateş sonucu şehit olmuş" dedi.