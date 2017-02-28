28.02.2017 13:32:50

Sudanlı çift bebeklerinin ismini 'Recep Erdoğan' koydu

Sudanlı Celil:'Cesur duruşu, mücadeleci kişiliği, İslamı ve Müslümanları savunmasından dolayı, Müslüman ve Arap halklar, Erdoğan'ı seviyor''Özgür bütün halklar Erdoğan'ın kıymetini biliyor. Arap ülkeleri liderlerinin de onun gibi olmasını umarım. Ülkelerimizdeki durumların düzelmesi için Erdoğan gibi yüzlercesinin olmasını isterim. Bizim Erdoğan gibi liderlere ihtiyacımız var. Hazreti Allah'

Katar'da yaşayan Sudanlı Kuraşi Hac Hamid Nur el-Celil, yaklaşık bir ay önce doğan bebeğine Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın ismini verdi.

Filistinli bir kadınla evli olan Sudanlı Celil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu büyük sempati nedeniyle bebeğine "Recep Erdoğan" ismini verdiğini söyledi. Celil, bu kararı 2009'daki Davos zirvesi sonrasında aldığını ifade etti.

Oğlunun Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi "cesur" olmasını temenni ettiğini söyleyen Celil, "Cesur duruşu, mücadeleci kişiliği, İslamı ve Müslümanları savunmasından dolayı, Müslüman ve Arap halklar, Erdoğan'ı seviyor." diye konuştu.

-"Özgür bütün halklar Erdoğan'ın kıymetini biliyor"

Celil, Türkiye'nin dış siyasetinin koruyucu kalkan niteliğinde ve İslam dünyasında mazlumları savunan tek devlet olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Özgür bütün halklar Erdoğan'ın kıymetini biliyor. Arap ülkeleri liderlerinin de onun gibi olmasını umarım. Ülkelerimizdeki durumların düzelmesi için Erdoğan gibi yüzlercesinin olmasını isterim. Bizim Erdoğan gibi liderlere ihtiyacımız var. Hazreti Allah'tan onu bu zorlu yolda muvaffak kılmasını dilerim."





