27.07.2017 12:16:29

Sudan'dan Libya'ya cevap geldi!

Sudan, Libya'da Abdullah es-Sini başkanlığında kurulan geçici hükümetin, Kufra kentindeki Sudan Konsolosluğunun kapatılması yönündeki kararını üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

Sudan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Kureybullah el-Hadar, yaptığı yazılı açıklamada, "Sini başkanlığındaki Libya geçici hükümetinin kurumsal olmayan suçlamalara dayanarak aldığı Kufra kentindeki Sudan konsolosluğunu kapatma kararını esefle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konsolosluk çalışanlarının, bölgedeki güvenlik tehditlerine rağmen diplomasi ve konsolosluk personelini kapsayan uluslararası normlar uyarınca görevine devam ettiğini belirten Hadar, Kufra'daki Sudan Konsolosluğunun iki kardeş ülkenin sınırındaki sosyal iletişim ve karşılıklı ticareti güçlendirme çalışmaları yürüttüğünü aktardı.

Sözcü Hadar ayrıca konuya ilişkin ayrıntılı araştırma için Sudanlı yetkililerin, Ulusal Uzlaşı Hükümeti (UMH) ile görüşmelere başladığını ifade etti.

Geçici hükümete bağlı Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanlığı dün Libya'nın güneydoğusundaki sınır bölgesinde yer alan Kufra kentindeki Sudan Konsolosluğunun kapatılması kararını açıklamış, konsolosluk personelinin 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Söz konusu kararın, "konsolosluk personelinin, diplomasi ve konsolosluk personelini kapsayan uluslararası sözleşmelere aykırı Libya ulusal güvenliğine zarar veren uygulamaları" nedeniyle alındığı kaydedilmişti.