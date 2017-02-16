16.02.2017 08:53:44

'Sudan'daki çocukların temel ihtiyaçları için 110 milyon dolar gerekli'

UNICEF'in Hartum Temsilcisi Fadıl, 'Sudan'daki çocukların temel ihtiyaçlarını gidermek için 110 milyon dolar temin edilmeli.' dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'daki çocukların temel ihtiyaçlarını gidermek için 110 milyon dolar temin edilmesi çağrısında bulundu.

UNICEF'in Hartum Temsilcisi Abdullah el-Fadıl, kuruluşun her yıl yinelediği çağrı kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, "Sudan'daki çocukların temel ihtiyaçlarını gidermek için 110 milyon dolar temin edilmeli." ifadesini kullandı.

Fadıl, UNICEF'in 2 milyon Sudanlı çocuğa yardım etmeyi hedeflediğini aktardı.

Ülkede çok sayıda çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığına değinen Fadıl, "Sudan'da 5 yaşın altındaki 2 milyon çocuk yetersiz besleniyor. Ayrıca 3 milyon çocuk, eğitimini okullarda alamazken bunların yarısı ülkede yaşanan çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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