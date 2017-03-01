01.03.2017 22:06:00

Sudan'da yolcu uçağı acil iniş yaptı

Sudan'da, özel bir havayolu şirketine ait Hartum-Cidde seferini yapan ve 125 yolcu taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağı arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Sudan Sivil Havacılık Yönetimi (SCAA) Sözcüsü Abdulhafız Abdurrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Badr Hava Yolları'na ait J4 662 sefer sayılı yolcu uçağı Hartum Havalimanı'ndan olağan biçimde havalandı ancak bir müddet sonra motorlarının birinde arıza meydana geldi. Boeing 737 tipi uçağının pilotu Hartum Havalimanı'na dönemeyerek Port Sudan Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı." dedi.



Olayda yaralanan olmadığını belirten Abdurrahim, yolcuların başka uçak ile Cidde'ye gönderildiğini ifade etti.



Abdurrahim, Port Sudan'daki havalimanında bekletilen uçaktaki arızanın nedeninin belirlenmesi amacıyla incelemelerin sürdürdüğünü söyledi.

