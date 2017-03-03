03.03.2017 18:17:11

Suçüstü yakalanan 2 torbacı cezaevine gönderildi

Bodrum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Bodrum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde satarken yakalanan 2 kişi tutuklandı. Polis ekipleri aldıkları bir istihbarat üzerine bir süredir takip ettikleri M.Y. ve A.K. isimli şahıslara önceki gece Gümbet Mahallesinde operasyon düzenledi. Bir içiciye uyuşturucu madde satarken yakalanan şüphelilerin üzerinden satışa hazır halde poşetlenmiş 363 gram esrar maddi ele geçirildi. Şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramada ise zulalanmış halde 314 adet extacy hap bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan M.Y. ve A.K. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklandı.