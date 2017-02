03.02.2017 15:48:56

Suç örgütü operasyonunda 30 tutuklama

Çorum'da ekmeğin fiyatının belirli oranda tutulması amacıyla iş adamları, fırın işletmecileri, ekmek üreticilerine baskı yaparak komisyon aldıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, aralarında polis ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu 31 şüpheliden 30'u tutuklandı.Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 31'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Geniş güvenlik önlemleri altında Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkartılan zanlılardan aralarında Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı A.Ç, polis memurları S.O, Ö.Y, H.Ö. ve M.E. ile infaz koruma memuru B.Y'nin de olduğu 30'u zanlı tutuklandı.Zanlılardan emniyet idari personeli M.E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, firarda olan 1 kişinin de arandığı bildirildi.