24.02.2017 15:06:36

Şubat ayında yaz havası

Adıyaman'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bir yandan vatandaşları mutlu ederken bir yandan da kuraklık korkusuna neden oluyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Adıyaman'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bir yandan vatandaşları mutlu ederken bir yandan da kuraklık korkusuna neden oluyor.Daha önceden kış aylarını yağmurlu, karlı ve rüzgarlı geçiren Adıyaman'da Şubat ayında güneşli ve sıcak hava nedeniyle şaşırdıklarını belirten vatandaşlar, yaz aylarında kuraklık yaşayıp yaşamayacaklarının endişesini taşıdıklarını belirtti. Bazı vatandaşlar yağmur ve kar yağışının olmamasından dolayı üzüldüklerini belirtirken bazı vatandaşlar ise havaların sıcak olmasından dolayı oldukça memnun olduklarını söyledi.Havaların güzel olmasından dolayı rahatlıkla gezebildiklerini dile getiren bazı vatandaşlar, "Normalde bu mevsimde havalar bu kadar sıcak değildi. Ama bu kış maşallah havalar çok güzel ve sıcak. Bizler de havaların sıcak olmasını fırsat bilerek gezip eğleniyoruz. Yakınlarımızla parklara gelip oturup sohbet ediyoruz" ifadelerini kullandı.Havaların güneşli olmasından dolayı yazın kurak geçebileceğini de dile getiren vatandaşlar, "Havalar çok sıcak geçiyor. Bu yüzden de ne yağmur görebildik ne de kar. Böyle giderse yazı kurak geçireceğiz. Bizler havaların yağışlı olmasını daha çok isterdik. Onlarca ekin var. Havalar yağışlı olmazsa ekinlerden beklediğimiz ürünü alamayabiliriz" şeklinde konuştu.