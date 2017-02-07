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07.02.2017 10:45:17
Şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
Kilis Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı yapıldı.
Kilis Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı yapıldı.
Belediyesi Meclis Salonu'nda Şubat ayı olağan meclis toplantısına Kilis Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Ali Eryılmaz başkanlık ederken, oturumda önceden belirlenen gündem maddeleri görüşüldü.
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