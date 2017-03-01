01.03.2017 13:37:26

Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı (3)

TİM Başkanı Büyükekşi:- 'İhracatta şubat ayında en dikkat çekici artışlar Çin, İsrail ve ABD'de görüldü. Bu ülkelere ihracat sırasıyla yüzde 67, 27,8 ve 26,5 arttı'- 'Son 3 çeyrektir İhracat Eğilim Anketlerinde ABD hedef pazar tercihlerinde liderliği kimseye kaptırmıyor. Bu ülkedeki güçlü ihracat artışının sürmesini bekliyoruz'- 'Web sitemizde istihdam portalımızı faaliyete geçirdik. Bu port

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, şubat ayında ihracatta en dikkat çekici artışların Çin, İsrail ve ABD'de görüldüğünü, bu ülkelere ihracatın sırasıyla yüzde 67, 27,8 ve 26,5 arttığını bildirdi.

Büyükekşi, şubat ayı ihracat verilerine ilişkin, bu yıl şubat ayının bir iş günü eksik olmasına rağmen ihracatta artış gerçekleştiğini ve yüzde 5,1 artışla 11 milyar 296 milyon olduğunu belirtti.

Geçen yılın artık yıl olduğunu, 2016'da şubat ayının 29 çektiğini hatırlatan Büyükekşi, "Bu sene eksik güne rağmen ihracatımızı yüzde 5,1 artırmayı başaran ihracatçılarımızı kutluyorum" ifadesini kullandı.

Miktar bazında ihracatın yüzde 10,2 arttığını, son 12 aylık ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artışla 143 milyar 218 milyon dolara ulaştığını dile getiren Büyükekşi, şu açıklamalarda bulundu:

"Sektörel olarak bakıldığında şubat ayı lideri otomotiv oldu. Otomotiv sektörümüzün ihracatı yüzde 12,5 artış gösterdi. En dikkat çekici artışlar ise yüzde 82,3 ile zeytin ve zeytinyağı sektörümüzde, yüzde 64 ile mücevher sektörümüzde yaşandı. Yılın ilk iki ayında değer bazında en fazla ihracat artışı gerçekleştiren 3 sektör sırasıyla 804 milyon dolar artışla otomotiv, 447 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ve 430 milyon dolarla çelik sektörü oldu.

Kimyevi maddeler ve mamulleri ile çelikteki artış, emtia fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandı. Yine ilk 2 aylık dönemde kilogram başına ihracatını en hızlı artıran sektörümüz savunma ve havacılık oldu. Bu sektörümüzün kilogram başı değeri geçen seneye göre 12,7 dolar artış kaydetti ve 33 dolar oldu."





- En dikkat çekici artışlar Çin, ABD ve İsrail'de





Büyükekşi, ihracat pazarlarına yönelik değerlendirmelerini de paylaştı. Şubat ayında en dikkat çekici artışların Çin, İsrail ve ABD'de görüldüğünü kaydeden Büyükekşi, bu ülkelere ihracatın sırasıyla yüzde 67, 27,8 ve 26,5 arttığını bildirdi.

Son 3 çeyrektir İhracat Eğilim Anketlerinde ABD'nin hedef pazar tercihlerinde liderliği kimseye kaptırmadığını hatırlatan Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Bu ülkedeki güçlü ihracat artışının sürmesini bekliyoruz. Yılın ilk 2 ayında yüzdesel bazda en yüksek ihracat artışı yüzde 139 ile Malta ve yüzde 112 ile Singapur'da yakalandı. Malta'ya ihracat artışımızda gemi ve yat, Singapur'a olan artışta ise kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri başı çekti. Şubat ayında en fazla ihracat yapan ilk 10 ilden Sakarya yüzde 167 ile ihracatını en hızlı artıran il oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği doğrultusunda koyduğumuz 2017'de ek 300 bin istihdam hedefi için çalışmalara başladık. Geçtiğimiz hafta en çok ihracat gerçekleştiren ilk 2 bin firmamıza, 60 ihracatçı birlik başkanı ve tüm yönetim kurulu üyelerimize mektup gönderdik. Mektubumuzda, TİM'in web sitesinde istihdam portalımızı faaliyete geçirdiğimizi söyledik. Ve ihracatçılarımıza önemli bir çağrıda bulunduk; 'Yarattığınız yeni istihdam verilerinizi portalımıza kaydedin' dedik. Bu portal vesilesiyle dinamik ihracatçılarımızın istihdam seferberliğine katkılarını görebileceğiz. Önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Çalışma Bakanımızın teşrifleri ile bu konuda bir toplantı gerçekleştireceğiz."





- "CEO'lar ülkelerinde 'Türkiye'ye gelin, hikayenizi keşfedin' diyecek"





Büyükekşi, üyelerine yüz yüze, telefon ve e-posta yoluyla istihdam destekleri konusunda danışmanlık hizmeti verdiklerini belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun bakanlıktan 5 kişiyi danışmanlık yapmaları için görevlendirdiğini aktardı. Büyükekşi, "İnanıyorum ki; ihracatçılar olarak hep beraber bu seferberliğe önemli katkı sağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci liderliğinde, Türkiye İmaj Kampanyası çalışmalarına tam gaz devam ettiklerini kaydeden Büyükekşi, mart ayında, aralarında Amerika, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bulunduğu toplam 7 ülkenin TV, gazete, dergi ve açık hava mecralarında ülke tanıtımı yapılacağını anlattı.

Büyükekşi, "O ülkenin önde gelen firma üst yöneticileri (CEO), kendi cümleleriyle bizi anlatacaklar. Kendi insanlarını ülkemizi keşfe davet edecekler. 'Türkiye'ye gelin, hikayenizi keşfedin' diyecekler" ifadelerini kullandı.

TİM olarak, ihracatı sürekli ve kalıcı olarak artırabilmek için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Büyükekşi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya ticaretinde önemli destinasyonlara Türk Ticaret Merkezleri (TTM) açıyoruz. Geçen hafta, Tahran TTM'mizin soft açılışını yaptık. Mobilya, kimya, tekstil ve hazır giyim olmak üzere 4 farklı sektörde toplam 80 firmamız faaliyete başladılar.

Merkezimizin bir katında da Türk Hava Yolları yer alıyor. Önümüzdeki dönemde ise Dubai, New York ve Şikago'da açılışlarımızı gerçekleştireceğiz."

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