07.05.2017 15:27:52

Subaru'dan 6 ay ödeme ertelemeli kredi fırsatı

Subaru müşterileri, 360 derece güvenlik ve sürüş keyfi sunan modellerini şimdi satın alıp ödemelere 6 ay sonra başlayabiliyor.

Subaru'dan yapılan açıklamaya göre, Subaru ve Garanti Bankası iş birliğiyle söz konusu teklif, mayıs ayı süresince tüm Subaru modelleri için geçerli olacak. Buna göre, Subaru müşterileri, şimdi satın alıp ödemelere 6 ay sonra başlayabilecek.

Subaru'nun kompakt SUV sınıfında yer alan modeli Subaru XV'nin fiyatı 114 bin 490 liradan başlarken, 1.6 litrelik Boxer Motora ve Lineartronic otomatik şanzımana sahip olan Subaru XV'de Elegance ve Premium donanım seçenekleri mevcut.

Benzersiz tasarımı, üstün performans ve güvenlik özellikleri ile Subaru'nun zengin mirasını zirveye taşıyan Sport-Tourer modeli, EyeSight teknolojili Levorg GT-S Sport Plus'ın fiyatı 159 bin 990 lira olarak belirlendi. Araçlar, yayalar ve bisiklet kullanıcıları gibi hareketli nesneleri ve şeritleri algılayarak olası kazaları önlemek için stereo kamera teknolojisinin kullanıldığı ilk sistem olan EyeSight teknolojili Levorg GT-S Sport Plus, Subaru bayilerinde müşterilerini bekliyor.

Gerçek arazi karakteri ile spor otomobil kavramını harmanlayarak yorumlayan Subaru'nun ideal SUV modeli Forester 159 bin 990 liradan başlarken, Subaru'nun Crossover segmentindeki iddialı temsilcisi Outback, 259 bin 490 lira fiyatla sunuluyor. Simetrik Sürekli Dört Çeker sistemi, EyeSight sürüş destek sistemi ve X-Mode teknolojisi gibi özellikleriyle Outback, markanın amiral gemisi olmayı sürdürüyor.

Kapsamlı bir makyaj geçiren Subaru'nun saf sürüş keyfi yaşamak isteyenlere hitap ettiği 2 kapılı coupe modeli Subaru BRZ'nin, aktarma organları, süspansiyon sistemi, fren donanımı ve egzoz sistemi yenilendi. Track modu ile sportif sürüş keyfi daha da geliştirilen Subaru BRZ'de güvenlik standartları artırıldı. Yenilenen BRZ'nin fiyatları 188 bin 990 liradan başlıyor.