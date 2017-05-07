SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Subaru'dan 6 ay ödeme ertelemeli kredi fırsatı
07.05.2017 15:27:52

Subaru'dan 6 ay ödeme ertelemeli kredi fırsatı

Subaru müşterileri, 360 derece güvenlik ve sürüş keyfi sunan modellerini şimdi satın alıp ödemelere 6 ay sonra başlayabiliyor.

Subaru'dan yapılan açıklamaya göre, Subaru ve Garanti Bankası iş birliğiyle söz konusu teklif, mayıs ayı süresince tüm Subaru modelleri için geçerli olacak. Buna göre, Subaru müşterileri, şimdi satın alıp ödemelere 6 ay sonra başlayabilecek.

Subaru'nun kompakt SUV sınıfında yer alan modeli Subaru XV'nin fiyatı 114 bin 490 liradan başlarken, 1.6 litrelik Boxer Motora ve Lineartronic otomatik şanzımana sahip olan Subaru XV'de Elegance ve Premium donanım seçenekleri mevcut.

Benzersiz tasarımı, üstün performans ve güvenlik özellikleri ile Subaru'nun zengin mirasını zirveye taşıyan Sport-Tourer modeli, EyeSight teknolojili Levorg GT-S Sport Plus'ın fiyatı 159 bin 990 lira olarak belirlendi. Araçlar, yayalar ve bisiklet kullanıcıları gibi hareketli nesneleri ve şeritleri algılayarak olası kazaları önlemek için stereo kamera teknolojisinin kullanıldığı ilk sistem olan EyeSight teknolojili Levorg GT-S Sport Plus, Subaru bayilerinde müşterilerini bekliyor.

Gerçek arazi karakteri ile spor otomobil kavramını harmanlayarak yorumlayan Subaru'nun ideal SUV modeli Forester 159 bin 990 liradan başlarken, Subaru'nun Crossover segmentindeki iddialı temsilcisi Outback, 259 bin 490 lira fiyatla sunuluyor. Simetrik Sürekli Dört Çeker sistemi, EyeSight sürüş destek sistemi ve X-Mode teknolojisi gibi özellikleriyle Outback, markanın amiral gemisi olmayı sürdürüyor.

Kapsamlı bir makyaj geçiren Subaru'nun saf sürüş keyfi yaşamak isteyenlere hitap ettiği 2 kapılı coupe modeli Subaru BRZ'nin, aktarma organları, süspansiyon sistemi, fren donanımı ve egzoz sistemi yenilendi. Track modu ile sportif sürüş keyfi daha da geliştirilen Subaru BRZ'de güvenlik standartları artırıldı. Yenilenen BRZ'nin fiyatları 188 bin 990 liradan başlıyor.


    YORUM YAZ
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüsün dereye uçması sonucu 15 kişi yaralandı.
07.05.2017 15:22:24
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından uygulanan 2017 ALES İlkbahar Dönemi tamamlandı.
07.05.2017 15:11:19
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüs dereye uçtu.
07.05.2017 14:36:46
TBMM yeniden yapılandırma için mesai yapacak
TBMM yeniden yapılandırma için mesai yapacak
Daha önceki yapılandırmaya başvurmayan vatandaşlara ikinci bir şans tanıyan teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek.
07.05.2017 14:19:20
Sınırlarda bin 36 kaçak yakalandı
Sınırlarda bin 36 kaçak yakalandı
Yasa dışı yollardan dün sınırı geçmeye çalışan bin 36 kaçak yakalandı.
07.05.2017 14:10:42
ALES ilkbahar dönemi sınavı yapıldı
ALES ilkbahar dönemi sınavı yapıldı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı gerçekleştirildi.
07.05.2017 13:37:11
IŞİD'den ABD askerlerine saldırı
IŞİD'den ABD askerlerine saldırı
IŞİD'in Kuzey Irak'ta bulunan bir ABD üssüne saldırdığı öğrenildi.
07.05.2017 12:53:23
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de sürpriz istifa!
CHP'de sürpriz istifa!
'CHP’de sadakat diye bir duygu var mıdır?'
'CHP’de sadakat diye bir duygu var mıdır?'
'Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü istifa edecek'
'Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü istifa edecek'
Gürsel Tekin: CHP'ye tuzak kuruldu
Gürsel Tekin: CHP'ye tuzak kuruldu
MHP Silopi İlçe Başkanı'ndan panzerin eve çarpması sonucu ölen çocuklarla ilgili açıklama
MHP Silopi İlçe Başkanı'ndan panzerin eve çarpması sonucu ölen çocuklarla ilgili açıklama
Kılıçdaroğlu bir kez daha 'kontrollü darbe' dedi, Erdoğan'ı işaret etti!
Kılıçdaroğlu bir kez daha 'kontrollü darbe' dedi, Erdoğan'ı işaret etti!
FETÖ üyelerini uyardı: Polis baskınlarında silah kullanın
FETÖ üyelerini uyardı: Polis baskınlarında silah kullanın
'CHP PM üyeleri, Fikri Sağlar'ın ihracının oylanmaması için formül arıyor'
'CHP PM üyeleri, Fikri Sağlar'ın ihracının oylanmaması için formül arıyor'
Suriye'deki 'çatışmasızlık bölgeleri' anlaşmasının tam metni
Suriye'deki 'çatışmasızlık bölgeleri' anlaşmasının tam metni
CHP Parti Meclisi, yarın olağanüstü toplanacak
CHP Parti Meclisi, yarın olağanüstü toplanacak
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları