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Su ürünleri sektöründen ithal ürünlerle ilgili yanıltıcı reklamlara tepki
11.02.2017 06:59:10

Su ürünleri sektöründen ithal ürünlerle ilgili yanıltıcı reklamlara tepki

Su Ürünleri Tanıtım Grubu (STG), somon balığının Türk balıklarından daha sağlıklı olduğunu ima eden reklamları nedeniyle somon ithalatçılarına tepki gösterdi.

Su Ürünleri Tanıtım Grubu (STG), somon balığının Türk balıklarından daha sağlıklı olduğunu ima eden reklamları nedeniyle somon ithalatçılarına tepki gösterdi.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne levrek, çipura ve somon balıklarının besin değerlerinin belirlenmesi için analizler yaptırdıklarını belirten Su Ürünleri Tanıtım Grubu Başkanı Sinan Kızıltan, somon balığının, Türk balıklarından daha fazla Omega-3 zengini olmadığını ortaya koyduklarını kaydetti. Türkiye'ye son 10 yılda somon ithalatının 5 kat artış gösterdiğine dikkati çeken Kızıltan, "Türkiye-EFTA arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması gereğince ülkemize Norveç'ten su ürünleri ithalatında vergi uygulamıyor. Vergi uygulanmaması sebebiyle ithalatın önü çok açık olup, ithalat hacmi giderek artıyor" dedi.

Yazılı ve görsel basındaki reklamlarla, Norveçli somon üreticilerinin iddialı bir şekilde Türkiye pazarında pazar paylarını arttırmayı hedeflediklerini dile getiren STG Başkanı Kızıltan, şöyle devam etti: "Görsel medyada yayımlanan ve Omega-3 zengini olarak belirtilen somon balığı tanıtımı doğru olmayan, halkımızın yanıltılmasına neden olan sloganlar içeriyor. Somon balığının ülkemizde üretilen deniz balıklarına oranla Omega-3 zengini olduğu ifade edilmekte, özellikle hamilelerin tüketmesi önerilmekte. Bununla birlikte bu tezi kanıtlayıcı bir analiz bulunmamaktadır. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne yaptırdığımız analizlerde de Türk balıkları levrek ve çipuranın Omega-3 zengini olduğu ortaya konuldu."

Somon balığı reklamlarıyla doğru olmayan beyanlarla yanlış bilgiler verilerek kamuoyunun yanıltıldığını savunan Kızıltan, bazı diyetisyenlerin yalan yanlış bilgilerle somonun Türk balıklarından üstün olduğunu işlediğini ve Türk insanının bilinçaltına bu konunun yerleştirildiğini ve halkın yanıltıldığını söyledi. Kızıltan, sağlıklı beslenme ve beyin gelişiminde çok önemli etken olan Omega 3 yağ asitlerini yüksek miktarda içeren Türk balıklarına karşı haksız rekabet oluşturulduğunu iddia etti.

Norveç'ten ithal edilen ve miktarı her geçen gün artan balıklara kota uygulanmaması halinde, yerli üreticimizin ve ihracatçımızın zarar görmesinin kaçınılmaz olacağına dikkati çeken Kızıltan, "Üstelik Norveç'ten ithal edilen somonun sofralarımıza ulaşması en az 8 günlük bir süreyi kapsıyor. Ülkemiz balıklarıysa aynı gün soframızda olabiliyor" dedi.

Avrupa'nın da en büyük tedarikçisi Türkiye

Yunanistan'daki ekonomik kriz sonrasında Türk su ürünleri sektörü, Avrupa Birliği'nde en büyük tedarikçi konumuna yükseldi.

Avrupa'da tüketilen 4 çipura ve Avrupa deniz levreğinden birisi Türkiye'den gidiyor. , 2015 yılında 688 milyon 561 bin dolar olan Türkiye'nin su ürünleri ihracatı, 2016 yılında yüzde 15 artışla 793 milyon 879 bin dolara ulaştı.

Türkiye, 2016 yılında 80 ülkeye su ürünleri ihraç ederken Hollanda 160 milyon 175 bin dolarlık tutarla ilk sırada yer aldı. İtalya, 108 milyon 701 bin dolarlık su ürünleri ihracatı ile ikinci olurken, Almanya'ya yapılan su ürünleri ihracatı 86 milyon 866 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeleri İngiltere, Japonya, Rusya, İspanya, ABD, Lübnan ve Fransa izledi.

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