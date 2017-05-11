11.05.2017 11:45:11

Su kuyusuna düşen ineği itfaiye kurtardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde su kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde su kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.Edinilen bilgiye göre olay Ereğli ilçesi Delihakkı köyü su kuyuları mevkisinde yaşandı. Seracettin Yıldız'a ait inek, su kanalına düşerek çamura saplandı. İhbarı alan Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine hareket etti. Ekipler, kısa sürede vatandaşların da desteği ile büyükbaş hayvanı bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti. Seracettin Yıldız da hayvanın kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.