24.02.2017 16:36:46

Su diye antifiriz içti

Eskişehir'de bir vatandaş, damacanada bulunan antifirizi su sanarak içti.

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Eskişehir'de bir vatandaş, damacanada bulunan antifirizi su sanarak içti.Olay, sabah saatlerinde 71 Evler Mahallesi'nde yaşandı. İş yerinde su içmek isteyen M.Ç. (32) içerisinde inşaatta kullanılmak üzere antifiriz bulunan damacanadan bu maddeyi içti. M.Ç., olayla ilgili herhangi bir şikayetinin bulunmadığını söyledi.