07.05.2017 14:57:02

Su borusuna sıkışan martıyı itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanın çatısında bulunan boruya sıkışan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanın çatısında bulunan boruya sıkışan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Cevdet Bağdat Sokak'ta bir martının iki katlı binanın çatısındaki su gideri borusuna sıkıştığını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Sıkıştığı yerden kendini kurtaramayan martı yaklaşık iki saat kurtarılmayı bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri martıyı çatıdan kurtardı.Martı, tedavisi yapılmak üzere hayvan barınağına götürüldü.