16.02.2017 15:59:42

Su borcu yapılandırmalarında son ödeme tarihi uzatıldı

Kilis Belediyesi su borunu yapılandıran vatandaşların ilk taksit son ödeme tarihi 31 Mayıs 2017 tarihine uzatıldığı bildirildi.

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Kilis Belediyesi su borunu yapılandıran vatandaşların ilk taksit son ödeme tarihi 31 Mayıs 2017 tarihine uzatıldığı bildirildi.Kilis Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Borçlarının yapılandırılması sırasında peşin ödemeyi tercih edip de borçlarını süresi içinde ödeyemeyen ve yapılandırması bozulan vatandaşlarımız, borçlarını 31 mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebilecektir. İkinci taksit 31 mayıs 2017 tarihine kadar ödenebilecektir. Yapılandırmaya ilişkin ikinci taksit son ödeme tarihi, 6770 sayılı Kanunla dört ay ertelenerek 30 ocak 2017 tarihinden 31 mayıs 2017 tarihine alınmıştır. Böylece vatandaşlarımıza ilk iki taksiti 31 mayıs 2017 tarihine kadar ödeme imkanı getirilmiştir. 3'üncü ve sonraki taksitlerin son ödeme tarihleri 4'er ay ertelenmiştir. Ayrıntılı bilgi için Kilis Belediyesi Su İşlerine başvurabilirsiniz" denildi.