28.02.2017 06:15:25

'Şu anda (Trump'ın) kanun önünde suçlanması çok zor'

Demokratların Temsilciler Meclisindeki Azınlık Lideri Pelosi:- 'Ancak birisi yasayı çiğnediği zaman onu kanun önünde suçlayabilirsiniz. Şu anda (Trump'ın) kanun önünde suçlanması çok zor'- Demokratların Senatodaki Azınlık Lideri Schumer:- 'İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğu iyi bilinen bir gerçektir ancak İsrail hükümeti resmi olarak ne tür silahlara sahip olduğu ve bu silahların nerede

Demokratların Temsilciler Meclisindeki Azınlık Lideri California Vekili Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki suçlamalara ilişkin, "Ancak birisi yasayı çiğnediği zaman onu kanun önünde suçlayabilirsiniz. Şu anda kanun önünde suçlanması çok zor." dedi.

Pelosi ile Demokratların Senatodaki Azınlık Lideri New York Senatörü Chuck Schumer, Ulusal Basın Kulübü'nde düzenledikleri basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Trump'ın kanun önünde suçlanıp yargılanması tartışmalarına değinen Pelosi, "Ancak birisi yasayı çiğnediği zaman onu kanun önünde suçlayabilirsiniz. Şu anda kanun önünde suçlanması çok zor." diye konuştu.

Pelosi, 2006 yılındaki ara seçimler sonucu Demokratların Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçirmesi ve kendisinin de Meclis Başkanı olmasının ardından birçok kişinin kendisine "Irak Savaşı'ndan dolayı Başkan Bush'u suçlaması" için telkinde bulunduğunu hatırlattı.

Irak Savaşı'ndan dolayı Bush'u suçlamadığını dile getiren Pelosi, "Birinin politikalarından hoşlanmıyorsunuz diye onu (kanun önünde) suçlamazsınız." ifadesini kullandı.

Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkeye getirdiği ve kısa süre sonra federal bir yargıç tarafından yürütmesi durdurulan vize yasağını da eleştiren Pelosi, "Bu karar değerlerimizi, Anayasamızı ve ulusumuzun teröre karşı verdiği mücadeleyi baltalıyor." değerlendirmesini yaptı.

- "İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğu iyi bilinen bir gerçek"

Daha sonra kürsüye gelen New York Senatörü Schumer ise bir soru üzerine, "İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğu iyi bilinen bir gerçektir ancak İsrail hükümeti resmi olarak ne tür silahlara sahip olduğu ve bu silahların nerede olduğu hakkında konuşmuyor." yorumunu aktardı.

Trump yönetimini, ilk ayında toplumdaki bölünmeyi "daha da körüklemekle" suçlayan Schumer, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in ilk ayında istifa etmesini ise "yönetimdeki düzensizliğin bir göstergesi" olarak gördüğünü dile getirdi.