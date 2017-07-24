24.07.2017 13:38:41

Sturm Graz-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda deplasmanda oynayacağı Sturm Graz maçını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Ola Hobber Nilsen yönetecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçını 27 Temmuz Perşembe günü deplasmanda TSİ 20.00'de Sturm Graz ile oynayacak. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Ola Hobber Nilsen'in yöneteceği duyuruldu. Nilsen'in yardımcılıklarını Tom Harald Gronevik ile Geir Isaksen yapacak. Müsabakanın 4. hakeminin ise Kai Erik Steen olduğu açıklandı.