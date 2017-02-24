24.02.2017 10:40:11

Struma'da hayatını kaybedenleri hatırlamak için 24 Şubat'ta anma töreni düzenlenecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, 'Bu sene de 24 Şubat 2017 tarihinde İstanbul Valiliğimizin evsahipliğinde Struma'da hayatını kaybedenler anısına bir tören düzenlenecek ve onların anısına denize çelenk bırakılacaktır' dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Bu sene de 24 Şubat 2017 tarihinde İstanbul Valiliğimizin evsahipliğinde Struma'da hayatını kaybedenler anısına bir tören düzenlenecek ve onların anısına denize çelenk bırakılacaktır" dedi.2. Dünya Savaşı sırasında Yahudi mültecileri taşıyan 'Struma' isimli geminin batırılmasının yıldönümünde yapılacak törene ilişkin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu açıklamada bulundu. Müftüoğlu, konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:"Bundan tam 75 yıl önce, 24 Şubat 1942 tarihinde, Köstence limanından kalkan ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında ülkelerinde yaşanan zulümden ve Holokost'tan kaçan Yahudi mültecileri taşıyan 'Struma' gemisi, Karadeniz'de, Şile açıklarında, uluslararası sularda torpillenerek batırılmış, gemide bulunan 103'ü çocuk 768 kişi hayatını kaybetmiştir. Türkiye, insani trajedilere karşı sergilediği duyarlı tavır çerçevesinde, bu elim hadisenin hatırasını gelecek nesillere yansıtmayı görev bilmektedir. Bu bağlamda, son iki yıldır Struma'da hayatını kaybedenleri hatırlamak için 24 Şubat'ta anma törenleri düzenlenmektedir. Bu sene de 24 Şubat 2017 tarihinde İstanbul Valiliğimizin ev sahipliğinde Struma'da hayatını kaybedenler anısına bir tören düzenlenecek ve onların anısına denize çelenk bırakılacaktır. Bu vesileyle, insanlık tarihinde benzeri bulunmayan bir vahşet olan Holokost'ta ve Holokost'tan kaçarken, 75 yıl önce bugün Struma gemisinde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz."