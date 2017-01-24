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Stockholm'de Dağlık Karabağ semineri
24.01.2017 18:08:23

Stockholm'de Dağlık Karabağ semineri

İsveç'in başkenti Stockholm'de Azerbaycan ve Ermenistan arasında sorun olan 'Dağlık Karabağ' semineri yapıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Azerbaycan ve Ermenistan arasında sorun olan "Dağlık Karabağ" semineri yapıldı.

Seminerin başkanlığını İsveçli gazeteci Torgny Hinnemo ile Eski Diplomat ve AGİT Minsk grubunun eski üyesi Mattias Mossberg yaptı. Seminer için Stockholm'e Azerbaycan'dan davet edilen barış konusunda araştırmacı İsveç Uppsala Üniversitesi mezunu Bahtiyar Aslanov ve Ermenistan'dan davet edilen Kafkas Enstitüsü Analizleri Merkezi Başkanı Alexander İskandaryan da katıldı. Seminerin moderatörü Torgny Hinnemo semineri izlemeye gelenlere Dağlık Karabağ hakkında konuya ilişkin kısa bir bilgi verdi.

Bahtiyar Aslanov sorunun barışçıl çözüm yollarının aranması, ateşkes bölgesinde yaşayan insanların çektiği eziyet, sorunun her iki ülkeye büyük zarar verdiğini söyledi. Daha sonra söz alan Alexander İskandaryan, her iki ülkenin fikirlerinin birbirine zıt olduğunu belirterek Ermenistan'ın haklı olduğu taraflardan bahsetti. Azerbaycan'a karşı suçlamalarda bulunan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ sorunun mevcut aşamada çözümüne inanmadığını bildiren konuşmacı, "Barış görüşmelerinin sonuçlanması için her iki ülkenin ve toplumların fikirlerini değiştirmesi lazım" dedi.

Semineri izlemeye gelen 150 kişi arasında bulunan iki Azerbaycanlı üniversite öğrencisi Hocalı Katliamı ve Dağlık Karabağ işgalini detaylı olarak orada bulunan İsveçli ve Ermenilere anlattılar.

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