19.02.2017 15:17:57

Stoch ve Van der Wiel sürprizi

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında sürpriz bir 11'le sahaya çıktı. Teknik Direktör Dick Advocaat, uzun süre sonra Gregory van der Wiel ile Miroslav Stoch'u ilk 11'de sahaya sürdü.

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Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında sürpriz bir 11'le sahaya çıktı. Teknik Direktör Dick Advocaat, uzun süre sonra Gregory van der Wiel ile Miroslav Stoch'u ilk 11'de sahaya sürdü.Kuban Krasnodar ile oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde ilk 11'de Emenike'ye şans vererek herkesi şaşırtan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kasımpaşa karşısında da sürpriz bir 11'e imza attı. Alper Potuk, Jermain Lens ve Robin van Persie, cezaları nedeniyle kadroda yer bulamazken, uzun süre kadro dışı kaldıktan sonra affedilen Gregory van der Wiel, Şener'in yerine ilk 11'de sahaya çıktı. Advocaat'ın diğer bir tercihi de Miroslav Stoch oldu.Stoch'un oynadığı maçlarda Fenerbahçe kazanamadıBu sezon yalnızca Kayserispor ile ilk yarıda oynanan ve 3-3 berabere biten mücadelede ilk 11'de sahaya çıkıp 90 dakika forma giyen Miroslav Stoch, toplam 5 Süper Lig karşılaşmasında forma şansı buldu. İlk yarıda oynanan Medipol Başakşehir, Kayserispor, Bursaspor, Osmanlıspor ve Alanyaspor maçlarında görev alan Slovak oyuncu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist yapamazken, 2 de sarı kart gördü. Fenerbahçe, Miroslav Stoch'un oynadığı bu 5 mücadelede 2 mağlubiyet, 3 de beraberlik aldı. Son olarak 7. haftada oynanan Alanyaspor mücadelesinde şans bulan Slovak oyuncu, 14 haftalık aranın ardından sahaya çıktı. Uzun süreli sakatlığının ardından yönetim tarafından kadro dışı bırakılan ve devre arasının ardından affedilen Gregory van der Wiel de, Stoch gibi 14 maç sonra kadroda yer bulabildi. Yıldız futbolcu, son olarak Alanyaspor ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada 90 dakika forma giymişti.