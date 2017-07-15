15.07.2017 13:43:16

Stoch'un yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Stoch'un Sivasspor ile anlaştığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de bir türlü dikiş tutturamayan Miroslav Stoch, Sivasspor'un yolunu tuttu.

Süper Lig'e bir yıl aradan sonra tekrar yükselen Yiğidolar güçlü bir kadro kurup ligde kalıcı olmak istiyor. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda hareket eden Sivasspor yönetimi, Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Miroslav Stoch ile anlaşmaya vardı.

Yıldız oyuncunun gelecek hafta içinde sağlıkkontrolünden geçip imza atması bekleniyor. Sarı Lacivertlilerin yeni patronu Aykut Kocaman, yıldız oyuncuya Topuk Yaylası'ndaki kampta şans vermişti ancak isteneni verememişti.