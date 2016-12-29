29.12.2016 12:13:34

STK temsilcilerinden Vali Elban'a ziyaret

Bilecik'te faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri (STK) Bilecik Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

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Bilecik'te faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri (STK) Bilecik Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti.Vali Elban, Kızılay Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar öncülüğünde Bilecik'te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabulünde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sivil toplum kuruluşlarının kamu kurumlarıyla birlikte hareket etmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Vali Elban, 'Birlik ve beraberliğimiz vatanın bütünlüğü için önemlidir. Biz bir bütün olarak vatanımıza sahip çıktığımız takdirde kimse birlik ve beraberliğimizi bozamaz' dedi.Kızılay Bilecik Şube Başkanı Çınar da heyet adına, Bilecik halkının devletinin her zaman yanında olduğunu göstermek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.