07.02.2017 18:37:29

STK temsilcilerinden Müdür Ayhan'a ziyaret

Muş'un Bulanık ilçesindeki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'ı makamında ziyaret ettiler.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Muş'un Bulanık ilçesindeki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'ı makamında ziyaret ettiler.Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, Esnaf Kredi Kooperatif Başkanı Yakup Kaya, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı M. Hanafi Koşuncu, kanaat önderi H. Ercan Yılmaz, Bilican Spor Kulübü Başkanı Veysi Yılmaz, Ziraat Bankası Emekli Müdürü Kemal Muhtaroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Muhuttin Ayhan'ı makamında ziyaret ettiler.İlçe Emniyet Müdürü Muhuttin Ayhan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ilçenin gelişmesi ve kalkınmasında güvenliğin öncelikli olduğunu söyledi. İlçede huzur ve güven ortamının vatandaşların katkılarıyla iyi bir seviyeye getirildiğini dile getiren Ayhan, bunun daha da ileriye götürülmesi noktasında sivil toplum örgütleri ile yasalar çerçevesinde işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.