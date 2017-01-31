31.01.2017 23:14:46

Stephen Bannon: 'Müslüman yasağı'nın arkasındaki isim

Trump yönetimi, çoğu Müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girmesine getirdiği yasağı “Müslüman yasağı” olmadığını iddia etse de yasak kararının ardındaki isimler gerçeğin aslında öyle olmadığını gösteriyor.

TİMETURK I HABER MERKEZİ

Melahat KEMAL

Trump'ın başkanlığa gelmesinin ilk haftasında Müslüman nüfusa sahip 7 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girmesini engelleyen kararnameye onay vermesi tartışmalara sebep oldu.

Yönetimdeki isimler, bu kararnamenin bir “Müslüman yasağı” olmadığını iddia etseler de kararname taslağını hazırlayan isimlere bakıldığında gerçeğin aslında aktarılan gibi olmadığı görülüyor.

İSLAM KARŞITLIĞI VE BEYAZ IRKÇILIĞI İLE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Trump'ın altına imza attığı göçmen yasağı kararnamesini hazırlayan danışmanları İslam karşıtlığı, Müslüman karşıtı radikallerle sıkı ilişkileri ve beyaz ırkçılığını savunmaları ile biliniyor. Bu isimlerden biri Stephen Bannon.

Bannon, Breitbart News Daily isimli internet sitesinde düzenlediği radyo programlarında çoğu zaman İslam karşıtı radikal isimleri ağırlaması ile meşhur. Bu isimlerden öne çıkanlardan biri “Amerika'nın Müslümanlaşmasını Durdur” hareketi kurucularından Robert Spencer'dı.

Danışman Bannon, Spencer'ı “Köktenci İslam'a karşı verdiğimiz bu büyük savaş konusunda dünyanın en iyi uzmanlarından biri” sözleri ile dinleyicilerine takdim ediyordu.

İslam karşıtı söylemleri ile öne çıkan radyo programcısı Bannon, Trump'ın seçim kampanyasının CEO'su oldu.

Trump, seçim kampanyasında kendisini milliyetçi bir Hristiyan olarak tanımlamış ve göçmenlere karşı söylemleri ile tepki çekmişti. Trump'ın başkanlığa gelir gelmez imzaladığı tartışmalı kararnamenin ardında da sert söylemlerin arkasındaki kampanya CEO'su Stephen Bannon'un olduğu ifade ediliyor.

DANIŞMAN ASLINDA FİİLİ BAŞKAN MI?

Trump Cumartesi günü yayınladığı bir karar ile danışmanı Bannon'u dışişleri ve savunma bakanlarının yer aldığı Ulusal Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi haline getirdi.

Amerikalı siyaset uzmanları Trump'ın danışmanı Bannon'u Konsey'e daimi üye yaparak ulusal güvenlik meselelerine siyaseti bulaştırmasından endişe ediyorlar.

Bu güne kadar çok sayıda başkan danışmanı Konsey'in toplantılarına katıldıysa da bu birkaç toplantı ile sınırlı kalmış, Trump'ın yaptığı gibi daimi üyelik vasfı kazandırılmamıştı.

Bannon, Trump'un damadı Jared Kushner ile birlikte kendisini Trump'un en güvenilir danışmanı konumuna taşıdı.

Amerikan siyaset kulislerinde konuşulana göre Bannon, çoktan ulusal güvenlik danışmanı emekli asker Michael Flynn'ı çoktan gölgede bırakmış durumda.

SAVUNMA BAKANLIĞI: BİZE DANIŞILMADI

Bannon, mültecilere ABD'ye “giriş yasağı” getiren kararname taslağını Trump'un Ulusal Güvenlik Bakanlığı'ndaki danışmaları ile istişerede bulunmadan ve Ulusal Güvenlik Konseyi'ne de danışmadan kendi hazırladığı biçimde Trump'ın imzasına sundu.

Trump'un, Savunma Bakanı Jim Mattis'in “Kararname hazırlanırken Beyaz Saray'da istişare için bir talep gelmediği gibi kararın taslağı hazırlanırken katkıda bulunmamıza izin verilmedi” dediği bir kararnamenin ardında nasıl durabileceği en önemli sorulardan biri. Üstelik gerek ABD ve gerekse uluslararası kamuoyundan bu kadar büyük bir tepki almışken.

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