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Sri Lanka'da 'Şehit Halil Kantarcı Yetimhanesi' hizmete açıldı
Sri Lanka'da, 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan Halil Kantarcı'nın adını taşıyan yetimhane hizmete açıldı.
Sri Lanka'da 'Şehit Halil Kantarcı Yetimhanesi' hizmete açıldı
Sri Lanka'da, 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan Halil Kantarcı'nın adını taşıyan yetimhane hizmete açıldı.
Ağrı’da lüks araçla taksi hizmeti
Ağrı’da Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminden faydalanan taksi şoförü Turan Şahbal piyasa değeri 225 bin lira olan lüks aracı 135 bin liraya alarak taksicilik yapıyor.
Bakan Elvan, Halisdemir'in kabrini ziyaret etti
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 'Milli Birlik ve Beraberlik Günü' kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ile vefat eden annesinin Niğde’deki kabrini ziyaret etti.
Bardakçı: Ayasofya’nın kullanılması kılıç hakkıdır
Bir televizyon programına katılan Tarihçi Murat Bardakçı, Ayasofya’nın cami olarak kullanılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ayasofya’nın cami olarak kullanılabileceğini dile getiren Bardakçı “Ayasofya’nın kullanılması kılıç hakkıdır” ifadelerini kullandı.
Yahudi yerleşimciler ilk kez mikrofon kullandı
Hergün Mescid-i Aksa ya girerek yasağı ihlal eden yahudi yerleşimciler bugün ilk defa mikrofon kullandılar.
IŞİD, çocukları kullandığı bir infaz videosu paylaştı
Afganistan'da çekilen videoda iki küçük erkek çocuğu elleri arkadan bağlı iki çocuğu başlarına sıktıkları kurşunla öldürüyor.
Kiev'deki patlama anı böyle görüntülendi
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bomba yüklü bir araç infilak etti. Patlama anı böyle görüntülendi.
İngiltere'de bir araç bayramlaşan kalabalığın arasına daldı!
Camide rahatsızlık geçiren Erdoğan'dan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süreli bir rahatsızlık geçirdi. Kameraların karşısına geçen Erdoğan, şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği yaşadığını ve kısa sürede toparlandığını söyledi.
Parke taşıyla dehşet saçtı, serbest kaldı
SAMSUN’da 33 yaşındaki Osman Ç., sokakta bisikletle gezen 9 yaşındaki A.M.A. isimli kızın başına parke taşıyla vurup kaçtı. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polisin aradığı şüpheli, otogarda bir genç kızı taciz edince yakalanıp gözaltına aldı. Saldırgan, her iki olay nedeniyle çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Av. Fırat Epözdemir, saldırganın eyleminin, ceza kanunundaki yerinin 'çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs' olduğuna işaret ederek
Şortlu kıza saldıran Ercan Kızılateş ile ilgili şok görüntü
Minibüste şort giyen üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'ı darp eden Ercan Kızılateş ile ilgili şok bir görüntü ortaya çıktı.
Cübbeli Ahmet'ten şortlu kıza saldıran zanlıya ilişkin açıklama!
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Eminönü’nde dondurma yiyen gence sakallı-cübbeli bir kişinin sataşması ve şort giydiği için saldırıya uğrayan Asena Melisa Sağlam hakkında konuştu.
Erdoğan ve Putin telefonda görüşmüştü, işte o anlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Akım Projesi'ne ilişkin 'Pioneering Spirit' adlı inşaat gemisinde incelemelerde bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.
TSK'dan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın anısına video
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak'ta şehit düşen 13 asker anısına bir video yayınlandı
Konuşurken arıyı yuttu
Kosta Rika devlet başkanı kameralar önünde arıyı yuttu ve üzerine su içti.
IŞİD, Bağdadi'nin 'halifeliğini' ilan ettiği camiyi yerle bir etti!
Irak'ın Musul kentinde bulunan tarihi Büyük Nuri Camisi ile birlikte minaresini havaya uçurdu. Bu cami, IŞİD lideri Bağdadi'nin halifeliğini ilan ettiği cami olarak biliniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davullu karşılama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde esnafla iftarda bir araya geldi. Erdoğan iftarın verildiği salona gelirken davul ve manilerle karşılandı.
Irak'tan DAEŞ'e ilaç yardımı
Bir Irak askerin çektiği görüntülerde, Irak hükümetine ait ilaç kolilerinin DAEŞ depolarında olduğu tespit edildi.
Ünlü matador boynuz darbesiyle öldü
Fransa'nın güneyindeki Aire Sur L'Adour Arenası'nda düzenlenen boğa güreşi sırasında ünlü İspanyol matador Ivan Fandino, aldığı boynuz darbesiyle öldü.
Siirt'te teslim olan 2 PKK'lı: Pişmanız, fırsatı bulduk, teslim olduk
Siirt'te, iki komando tugayı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pervari ilçesi Herekol dağında düzenlediği operasyonda teslim olan 2 PKK'lı terörist yaptıkları konuşmada, pişman olduklarını, teslim olmak için fırsat beklediklerini ve etraflarını saran güvenlik güçlerinin, 'Teslim ol' çağrısına uyduklarını söyledi. 'Şevger' kod adlı terörist, 'Örgüte katılımım amcamın kızı aracılığı ile gerçekleşti' dedi.
Türk askeri Katar'a vardı
Katar merkezli El Cezire kanalı Türkiye ile Katar arasında yapılması planlanan askeri tatbikat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait birlikler dün gece Katar'a ulaştığını duyurdu. El Cezire kanalı, Türk askerlerini taşıyan araçların Katar sokaklarında ilerlediği bir videoya yer verdi. Reuters haber ajansı ise Türk ordusununda Tarık bin Ziyad askeri üssünde ilk tatbikata katıldıklarını duyurdu.
İftar topu Baykal'ı korkuttu
Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılan CHP Milletvekili Deniz Baykal, iftar topunun atılmasıyla beraber bir anlık korku yaşadı.
Yürüyüş dördüncü gününde: Kemal Kılıçdaroğlu düştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşü esnasında yol kenarındaki küçük bir grup insanı selamlamak için tepelik alana çıktı. Kılıçdaroğlu daha sonra tepeden aşağı indiği esnada ayağı kaydı ve kontrolsüz bir şekilde yere düştü.
Üsküdar’da seyyar satıcı kadın ile zabıta arasında arbede çıktı
İstanbul Üsküdar'da izinsiz satış yaptığı iddiasıyla zabıtanın müdahale ettiği seyyar satıcı kadın ile Üsküdar Zabıtası arasında yaşanan arbede çevreden geçen bir kişi tarafından kaydedildi.
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