09.05.2017 21:40:53

Sri Lanka'da Modi için 'arı kovanı' önlemi

Güney Asya Ülkesi Sri Lanka'da, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ziyareti öncesi arı saldırısına karşı önlem alındı.

Arıları Koruma Örgütü yetkilisi Tissa Bandara Thambawita yaptığı açıklamada, başkent Colombo'nun 125 kilometre doğusunda bulunan ve çay yetiştirme alanı olarak kullanılan Hatton kasabasındaki iki arı kovanının kaldırılması için eğitimli 6 kişinin görevlendirildiğini ve kovanların kaldırıldığını belirtti.

Söz konusu iki arı kovanının helikopter pistinin yakınlarında olduğuna işaret eden Thambawita, emniyet yetkililerinin Modi ve Sri Lankalı liderleri taşıyan helikopterlerin arı saldırısına uğraması ihtimaline karşı kovanların kaldırılmasını talep ettiğini kaydetti.

Thambawita, daha önce ülkede başka alanlarda arı saldırıları yaşandığını dile getirdi.