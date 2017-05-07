08.05.2017 14:18:17

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 202,28 lira, en düşük 110 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 8,44 artarak 52 milyon 961 bin 156 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 09.00'da 202,28 lira, en düşük saat 02.00, 03.00 ve 04.00'te 110 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 143,44 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 145,82 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 201,16 lira, en düşük 91,77 liradan işlem gördü.