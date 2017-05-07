07.05.2017 14:10:46

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 201,16 lira, en düşük 91,77 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 0,6 artarak 48 milyon 495 bin 660 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 10.00'da 201,16 lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 91,77 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 133,44 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 136,35 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 189,99 lira, en düşük 96,01 liradan işlem gördü.