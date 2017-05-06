07.05.2017 10:33:41
Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 369 milyon 789 bin 206 liralık işlem hacmine ulaşıldı.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı, bu hafta geçen haftaya göre yüzde 2,8 yükselerek 151,39 lira oldu.
Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 Mayıs'ta 207,83 lira, en düşük 2 Mayıs'ta 93 lira olarak hesaplandı.
Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 143,01 lira olarak gerçekleşti.
Spot piyasada elektrik fiyatları yükseldi
Bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı, bu hafta geçen haftaya kıyasla yüzde 2,8 arttıGün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı, bu hafta geçen haftaya göre yüzde 2,8 arttı.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 369 milyon 789 bin 206 liralık işlem hacmine ulaşıldı.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı, bu hafta geçen haftaya göre yüzde 2,8 yükselerek 151,39 lira oldu.
Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 Mayıs'ta 207,83 lira, en düşük 2 Mayıs'ta 93 lira olarak hesaplandı.
Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 143,01 lira olarak gerçekleşti.