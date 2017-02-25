26.02.2017 11:20:07

Spot piyasada elektrik fiyatları düştü

Bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 3,23 geriledi

Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yaklaşık yüzde 3,23 düştü.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 351 milyon 575 bin 804 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta geçen haftaya göre yüzde 3,23 azalarak 155,65 lira oldu.

Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 26 Şubat'ta 218,24 lira, en düşük 20 Şubat'ta 70,1 lira olarak hesaplandı.

Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 150,45 lira olarak gerçekleşti.