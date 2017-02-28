Sportfreunde Lotte-Borussia Dortmund maçı ertelendi
Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile 3. Lig takımı Sportfreunde Lotte arasında oynanması gereken Almanya Kupası çeyrek final maçı, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi- Kupada günün diğer karşılaşmasında Eintracht Frankfurt, sahasında Arminia Bielefeld'i 1-0 yenerek yarı finale yükseldiAlmanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund ile 3. Lig takımı Sportfreunde Lotte arasında oynanması gereken kupa karşılaşması, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Almanya Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk asıllı teknik adam İsmail Atalan'ın çalıştırdığı Sportfreunde Lotte'nin sahasında Borussia Dortmund ile karşı karşıya geleceği Almanya Kupası çeyrek final müsabakasının kar yağışı nedeniyle ertelendiği bildirildi.
Öte yandan Almanya Kupası'nda oynanan günün diğer karşılaşmasında Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, sahasında 2. Lig takımı Arminia Bielefeld'i Danny Blum'un golüyle 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Geçen yıl mayıs ayında doping testi için alınan numune sonucunda vücudunda tümör tespit edilen Eintracht Frankfurt'un Alman futbolcusu Marco Russ, 9 ay sonra formasına kavuştu. 31 yaşındaki Russ, maçta kaybolan süre oynanırken Hırvat teknik adam Niko Kovac tarafından oyuna dahil edildi.